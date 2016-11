Venemaa embargo mõjutas Leedu SKP-d mullu ühe protsendipunkti jagu

Volinik: kahe aasta pärast on kriis põllumajanduses möödas

Reedel Eestit külastanud Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hogan kinnitas, et mõistab Balti riikide eriolukorda praeguses kriisis ning seab nad ka edaspidi toetusprogrammide loomisel eelisseisu. Kuigi praegune madalseis eelkõige piima- ja sealihasektoris on kestnud oodatust kauem, loodab Holgan, et olukord stabiliseerub maksimaalselt kahe aastaga. Lisaks mullu sügisel loodud abiprogrammile esitles ta märtsi keskel juba uusi meetmeid (loe lisalugu – toim), mis võiksid tema hinnangul põllumehed raskest ajast läbi aidata.