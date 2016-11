Ekspert: kinnisvara hindade lagi on käes, kuid langust pole niipea oodata

Kuigi kinnisvaraturul on hetkel nõutuim kinnisvara uues majas asuv kolmetoaline kahe eraldi magamistoa ja rõduga kuni 60-ruutmeetrine korter, mille hind on kuni 110 000 eurot, on Colliers International elukondliku kinnisvara juhi Maia Daljajevi sõnul sellega hinnad kinnisvaraturul saavutanud lae.