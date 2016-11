Trumpi võit lennutas eravanglate aktsiad taevasse

Eravanglaoperaatori Corrections Corporations of America aktsia hind hüppas 48,1 ja GEO Group aktsia hind 20,8 protsenti pärast seda kui Trump andis teada, et ta eelistab kasutada eravanglaid.

Aktsiate liikumine on vastupidine augustikuisele, mil nende aktsiate hinnad läksid vabalangusesse pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium andis teada, et ei pikenda eravanglaettevõtetega lepinguid.

«Eesmärgiks oli vähendada ja lõpptulemusena lõpetada erakätes olevate vanglate kasutamine,» oli kirjas peaprokuröri asetäitja Sally Yatesi memos.

Ministeerium leidis, et eravanglad on kallid ja ohtlikumad kui avalikud. See otsus oleks pidanud mõjutama 13 eravanglat, kus on kokku umbes 22 000 vangi ehk umbes 11 protsenti kinnipeetavatest. Suurem osa nendest vangidest on välismaalased, peamiselt immigratsiooniseadust rikkunud mehhiklased.

Märtsis ütles Trump ühel avalikul esinemisel, et USA vanglate süsteem on katastroof, aga tundub, et eravanglad toimivad tunduvalt paremini kui avalikud institutsioonid.