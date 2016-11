Tallinki käive ja kasum vähenesid

Kuigi jaanuarist liinile tulev Tallinki uus laev Megastar mahutab kuni 2800 reisijat, on sellel vaid 47 kajutit, üüratult palju poepinda ja mitte ühtegi päästepaati, sest väidetavalt on juba laev ise ehitatud nagu üks suur päästepaat.

Kellele üllatus, kellele mitte: need on Eesti parimad ettevõtted 2016

Mida ühist on masinatööstusel, biogaasi tootjal, keemiatööstusel, vineeri tootjal, IT-firmal ja populaarse mobiilirakenduse loojal? Õigesti arvavad need, kes pakuvad, et just nende valdkondadega tegelevad selleaastased aasta ettevõtjad.