Zuckerberg Trumpi võidust: me peame veelgi rohkem tööd tegema

«Eile toimusid Maxi (Mark Zuckerbergi vähem kui aasta vanuse tütre Maxima, toim) esimesed valimised. Tal seisavad ees veel paljud valimisõhtud. Hoides Maxi mõtlesin ma kogu tööle, mis meil ees seisab, et luua maailm, mida me oma laste jaoks soovime. See töö on suurem kui ükski presidendiamet ning progress ei kulge mööda sirget joont,» selgitas Zuckerberg.

«Maxi generatsiooni kõige suuremad väljakutsed - nagu kõigile haigustele ravi leidmine, kõigi ühendamine, hariduse ja võrdsete võimaluste edendamine - nõuab pikaaegset keskendumist ning uute koostöövõimaluste otsimist, vahel üle aastakümnete,» lisas ta.

«Me oleme õnnistatud, kuna meil on võime muuta maailma paremaks ning meil on ka see vastutus. Nüüd peame veelgi rohkem pingutama,» olid Facebooki asutaja lühikese postituse lõppsõnadeks.