Kõik on jälle pea peal – aktsiaturud rallivad

Jaapani börsiindeks Nikkei hüppas 6,7 protsenti 17 344 punktini. Austraalia aktsiaturg tegi enam kui viie aasta suurima tõusu.

«Investorid on segaduses oma emotsionaalsete investeerimisotsuste pärast. Eile olid nad riskikartlikud, siis vaatasid, et ameeriklased on optimistlikud ning kergitasid turgu ülespoole. Nad ei kaotanud aega, et positsioone ringi mängida,» ütles Reutersile investeerimispanga Daiwa Securities strateeg Takuya Takahashi.

«Hämmastav muutus riskide suhtes kergitas aktsiad kõrgemale,» sõnas Austraalia panga Westpac ökonomist Imre Spezier. «Näib, et turg hindab majanduslikku väljavaadet Trumpi juhtimise all – kiirema majanduskasvu ja inflatsiooni suunas,» lisas ta.

Pärast ettevaatlikku algust lõpetasid USA aktsiaturud eilse kauplemispäeva korraliku tõusuga. Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 1,4, laiemat aktsiaturgu peegeldav S&P 500 indeks ja Nasdaqi koondindeks mõlemad 1,1 protsenti.