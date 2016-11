«Kuna Trump hakkab kindlasti laeva pöörama, siis ei ole ka välistatud Kennedy saatus, aga sel juhul läheme me maailma ajaloos enneolematusse turbulentsi ajastusse ja saab vaid nõustuda analüüsiga, et inimkonna arengus on sõjalised konfliktid läinud järjest verisemaks - XX sajand jättis oma eelkäijad kaugele seljataha ning XXI sajandil on inimkonna ellujäämise tõenäosus 50/50,» ütles Tamming intervjuus.

«Ajalugu näitab õnneks, et seni oleme ikkagi alles jäänud, ja ükskõik kui palju tervet mõistust ka on püütud hävitada ja jõule püsivaid süsteeme ehitada, ei ole ükski neist püsima jäänud. Meenutaks veel seda, et ainukesed edukad süsteemid on koostööl püsivad ja isereguleeruvad.»

