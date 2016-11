Sangla Turvase pankrotimenetluses saab osa võlast tagasi vaid Nordea

Kuigi algselt loodeti ettevõttele kuulunud turbatootmine müüa enam kui 5 miljoni euroga, kujunes tänavu suvel ostuhinnaks 2,8 miljonit eurot. «Praegu on huvi turbatootmise ostmise vastu läinud jälle aktiivseks, aga eelmine talv ei tahtnud keegi osta,» rääkis ettevõtte pankrotihaldur Olev Kuklase BNS-ile.

«Kui 3,4 miljonit oli Nordea panga hüpoteegiga tagatud ja lõpuks müüdi alla hüpoteegi tagatud ulatuse, siis on selge, et keegi peale panga sealt midagi ei saa,» sõnas haldur. «Töötajaid said portsu seadusega ette nähtud raha, aga ülejäänud olid väiksemad võlausaldajad,» lisas ta.

Rohkem vara peale tootmise ettevõttel Kuklase sõnul polnud. «Meil oli küll üks nõue ka selle hulgas, mis puudutab rootslaste poolt tehtud kahju, aga see käis pankrotitoimikonnas läbi ja otsustati, et pole seda nõuet mõtet rootslaste vastu Stockholmi arbitraaži ehitada. Pankrotimtoimkond ei pidanud selleks kulutuste tegemist mõistlikuks.»

Tartu maakohus kuulutas möödunud aasta mais välja Puhja valla suurima eratööandja Sangla Turba pankroti, ettevõttele sai saatuslikuks Rootsi kliendi soovimatus täita pikaajalist lepingut. Toona oli ettevõttel kohustusi vähemalt 4,6 miljoni euro ulatuses. Viimased 16 töötajat koondati tänavu aprillis, mil ettevõte sulges täielikult briketitootmise.

Sangla Turvas teenis 2014. aastal 7,9 miljoni euro suuruse käibe juures 11 569 eurot kasumit. Varude maht bilansis kasvas aastaga 30,6 protsenti 1,5 miljoni euroni. Ettevõttes töötas toona keskmiselt 83 inimest, kelle palgakulu moodustas kokku 1 miljon eurot.