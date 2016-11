Suurim langus tabas Tallinna börsil Olympicut

Tundub, et Donald Trumpi valimsivõit mõjutas isegi Tallinna börsi. Börsiindeks OMXT avanes veidi vähem kui pooleteise protsendilise langusega 1004 punktini.

Suurpangad valmistuvad USA presidendivalimistega seotud ootamatusteks

Globaalse haardega suurpangad nagu Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co and Goldman Sachs on valmistumas USA presidendivalimiste järgseks rahutuks ajaks turgudel, kirjutab Reuters.