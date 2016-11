Alaealiste palkamine muutub lihtsamaks

«Planeeritavad seadusemuudatused on tööandjatega läbi arutatud ja Rimi hinnangul need kindlasti hõlbustavad alaealiste töötamist,» ütles Rimi Eesti Food ASi personalihalduse juht Jaanika Raudam, kelle meelest tuleks noorte soovi töötada igati soodustada, vahendab Äripäev.

Nimelt on võtnud sotsiaalministeerium ette muuta töölepingu seadust selliselt, et alaealiste töösuhete regulatsioon muutuks paindlikumaks. Praegune seadusandlus on rangem, kui Euroopa Liidu direktiiv nõuab ning see on pannud ettevõtjad vältima nii alaealiste palkamist kui ka nendega töölepingu sõlmimist, märkisid advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat Annika Vait ja jurist Liisa Orav.

Planeeritavad muudatused kaotavad muuhulgas piirangud, milliseid töid võivad teha lapsed vanuses 13-14 ja 15-16, kaob kohustus tööinspektorilt loa taotlemiseks 13-14aastase palkamiseks, samas säilib 7-12aastaste korral, hakatakse eristama laste töötamist kooliajal ning vaheajal ja alaealistele plaanitakse 28päevast põhipuhkust.

