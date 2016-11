Miks otsustas British Airways just nüüd Tallinnasse sõitma hakata?

«British Airwaysi lisandumine Londoni liinile tõstab Tallinna-Londoni lendude sageduse neljalt päevalt nädalas kuuele,» rääkis Tallinna lennujaama turundusdirektor Eero Pärgmäe 1. novembril, kui sai teatavaks uudis, et pärast mitu aastat kestnud läbirääkimisi alustab mainekas Briti lennufirma 28. märtsist Tallinnasse lendama.

Sellega on British Airways kolmas lennufirma, mis hakkab Tallinna ja Londoni vahel lendama. Alates 2004. aastast on Londoni Gatwicki lennujaama lennanud easyJet ja 2011. aastast Londoni Standstedi lennujaama Ryanair. Neist esimese lendude sagedus on kaks korda nädalas, teisel neli korda nädalas. Küll aga on British Airwaysi näol tegemist esimese lennufirmaga, mis lendab Londoni suurimasse ja kõige tihedama liiklusega Heathrow lennujaama, kust on ka kiire metrooühendus Londoni kesklinnaga.

Kuigi Londoni lennuplaani tihendamist põhjendab Tallinna lennujaam sellega, et London on Tallinna lennujaama suurima reisijate arvuga sihtkohti, täpseid numbreid nad ei avalda. «Tegemist on odavlennufirmadega, seega on nende täituvus keskmisest märgatavalt kõrgem, kuid täpseid numbreid ei saa me kommenteerida, seda saavad avaldada vaid lennufirmad ise,» lausus Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff.

Esialgu on tegemist hooajalise lendudega ja seda, millal võiks koostöö British Airwaysiga muutuda aastaringseks, on Kofi sõnul raske ennustada. «Otsused lennugraafiku sageduse, kellaaegade ning hooajalisuse osas tehakse lennufirma poolt. See sõltub paljuski ka planeeritud reiside täituvusest,» selgitas ta. Ehk mida rohkem eestlased ja britid lendavad, seda suurem on tõenäosus, et British Airways võiks mõelda ühenduse tihendamise peale.

-Briti turistide osakaal väheneb

Kui aga vaadata briti turistide viimase kaheteist aasta külastusnumbreid, siis kui võrrelda iga aasta esimese kaheksa kuu andmeid, jäävad siinmajutuvate briti turistide külastuste kõrgajad perioodidesse 2005.-2006. aasta ning 2011.-2012. aasta. Seda kirjeldab lähemalt ka allolev graafik.

Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäri Mariann Luguse sõnul tuleks statistikaameti andmetele juurde arvestada ka Tallinna Sadama info, sest palju britte külastab Eestit ka kruiisilaevadega. «Näiteks 2015. aastal külastas Tallinna 500 000 kruiisituristi ja neist 13 protsenti olid britid,» sõnas Lugus.

Ta lisas, et kunagi aastaid tagasi olid Briti poissmeeste reisid Eestisse suur teema, kuid praegu see kindlasti enam nii suur ei ole. «Kuigi sama sihtgrupp reisib ju endiselt - ning ka Eestisse,» märkis Lugus. Pooleteise aasta tagune välismeedia artikkel tõi välja, et Briti poissmeeste seas on Tallinn jätkuvalt meelissihtkohtade hulgas, olles nende eelistustes 7. kohal.

Samas, kui vaadata 2015. aasta turistide ööbimisstatistika, moodustavad seal kolmandiku siseturistid, teise kolmandiku soomlased ja britid vaid napi 2,5 protsenti, mis on kaks korda vähem võrreldes 2005. aasta 5,7 protsendiga ja on olnud sellest hetkest alates langustrendis.

Nii tekibki loomulik küsimus, miks British Airways just nüüd on otsustanud Tallinna suunal lendama hakata.

-Mõjutegureid mitmeid

Mariann Luguse sõnul mõjutab üldiselt inimeste liikumist päris palju see, kes konkreetsesse sihtkohta on otselennud olemas või mitte. «Uudis, et väga respekteeritud ettevõte British Airways hakkab tegema Londonist Tallinnasse otselende, mõjutab päris kindlasti liikumist mõlemal suunal,» rääkis ta. Samas üks spekulatsioon, mis on välja käidud, seob British Airwaysi lendude ajastuse ajaga, mil Suurbritannia on otsustanud liitlasvägede koosseisus Eestisse saata 800 sõdurit.

Kui täna on NATO koostööleppe raames Eestis USA maaväe kompanii 150 inimesega, Sloveenia maaväe rühm umbes 40 inimesega ning Saksa õhuvähe neli hävituslennukit meeskondadega 180 inimese näol, siis lisaks Prantsusmaa 300 sõdurile on Suurbritannia lubanud siinset missiooni toetada 800 sõduriga. Sakslastel ja sloveenlastel on veel jäänud mõned kuud siin olla, siis ameeriklased jäävad siia pikemalt.

Kuigi kõik täpsemad detailid brittide siiatuleku osas on veel töös ning kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sangi sõnul ei saa sellest veel lähemalt rääkida, kinnitas ta, et briti sõdurite põhiosa peaks siin olema järgmise aasta kevadeks, kui NATO pataljoni lahingugrupp osaleb täies koosseisus õppusel Kevadtorm. Brittide ja prantslaste Eestis viibimise lõppkuupäeva praeguse seisuga paika pandud ei ole.

-Ei avalda otsuse tagamaid

British Airwaysi enda vastus küsimusele, mis oli selle põhjuseks, et nüüd lõpuks otsustati Tallinna suunal liin avada, jäi üsna lakooniliseks. «Me oleme väga elevil sellest, et British Airways hakkab nende kahe linna vahet lendama. Küll aga ei saa me selles etapis avaldada oma otsuse täpsemaid detaile, kuna tegemist on tundliku ärialase infoga,» lausus Jemma Thompson British Airwaysi pressiosakonnast.

Seda, kas see on kuidagi seotud mõne konkreetse sihtrühma või otseselt Briti sõdurite Eestisse tulekuga, lennufirma lähemalt ei kommenteerinud. «Me käivitame uusi liine vastavalt meie klientide nõudlusele,» möönis Thompson vaid.

