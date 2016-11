Euroopa komisjon prognoosib Ühendkuningriigile järgmiseks aastaks vaid üheprotsendist majanduskasvu

SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel ütles, et turgude reaktsioon Donald Trumpi võidule on üllatavalt leige ning investoritel tasub mõelda pigem ostmisele kui müümisele.

Kuna pankurid eeldavad, et tulemas on Suurbritannia nn tugev lahkumine (hard Brexit) , valmistuvad pangad Londonist lahkuma juba sel aastal, vahendab Bloomberg.

Briti nael on pärast Brexiti-rahvahääletust järsult nõrgenenud, kuid see ei ohusta mitte niivõrd Briti, kui euroala majandust, kirjutab Kauppalehti.

Seitse asjaolu, mida tasub briti naela langusest teada

Kuigi briti naela languse «viimaseks piisaks karikas» oli reedene uudis, et brittide valuuta on langenud viimase 31 aasta madalaimale tasemele USA dollari suhtes, on analüütikute sõnul märgid sellest õhus olnud juba pikemat aega. Küll ei ole veel selge, mis nüüd järgnema hakkab.