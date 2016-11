Maailma suurima tuuleturbiinitootja aktsia sai tänu Trumpi võidule tugeva hoobi

Taani ettevõtte aktsia on Kopenhaageni börsil odavnenud tänasel kauplemispäeval üle seitsme protsendi.

Bloombergi andmetel moodustab USA turg Vesta tuuleturbiinide kogumüügist umbes 41,3 protsenti. Donald Trumpi võimuletulek tähendab suure tõenäosusega muudatusi USA energiapoliitikas, kus seni on üha enam panustatud taastuvenergiale. Trump on aga tuntud fossiilsete kütuste pooldaja.

«Trump on teinud oma kampaania jooksul vägagi selgeks, et vihkab tuuleturbiine ning teeb kõik, mis tema võimuses, et nendega võidelda,» kommenteeris Vesta kesiseid tulevikuväljavaateid USA turul Sydbanki analüütik Jacob Pedersen.