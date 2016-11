Annika Uudelepp: tark immigratsioon aitaks täita auke sotsiaalsüsteemis

«Meil on tohutult palju müüte, näiteks, et meie elu on parem kui meie vanematel ja küll ka meie pension saab olema suurem,» rääkis Tuleva, asutaja ja juhatuse liige Annika Uudelepp Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse ning FinanceEstonia korraldatud konverentsil: finantssektori arengusuunad 2017. Aastal.

Inimesed loodavad, et pension hakkab olema 70 protsenti viimases palgast, reaalsus on aga pigem 40 protsenti. 2050 aastaks on demograafiliste muutuste tõttu I pensionisammas väga kasinaks jäänud. II pensionisambasse on 690 inimest täna maksnud 2,3 miljardit eurot, selle tootlus on aga OECD riikide väikseim. «Hakkame vähem pensioni saama kui tänased pensionärid.»

«Kas võiksime võtta sihiks vähesest sündivuses tulenevad tühimikud täita targa immigratsiooniga? Minu meelest oleks see väga tark poliitika. Sellega saaksime leevendada ka auke sotsiaalsüsteemis,» rääkis Uudelepp.