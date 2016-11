Erply asutaja: loodan, et USA muutub tugevamaks

Hiiemaa sõnul võib Aasia kaotada oma positsiooni kui Trump kehtestab imporditollid. «Mõju võib olla üsna pikaajaline kui ta reaalselt asub oma ideid rakendama. Loodetavasti Ameerika majandus sellest võidab, » lausus Hiiemaa, kelle ettevõtte peakontor asub New Yorgis.

Hiiemaa nentis, et jõujooned maailma majanduses võivad muutuda. «Ja kindlasti on ootus, et Ameerika muutub tugevamaks kui seni. Trump kindlasti hakkab seal aktiivselt osalema,» märkis Hiiemaa.

Hiiemaa ütles, et Erply tegevust Trumpi valimisvõit esialgu pigem ei mõjuta. „Loodetavasti meie klientidel äri hakkab kasvama USA s ja selle tulemusena nad avavad rohkem poode,» märkis ta.