Kristjan Lepik Trumpi võidust: kõigil läheb raskemaks

«Mõnikord mäletate mingeid momente, sest toimus midagi väga erilist. Üks neist oli minu jaoks Lehman Brothersi pankrot, sest kõik ootasid, et see pank päästetakse ära. Mõistisn, et selle sündmuse tõde selgub alles hiljem,» rääkis ta Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse ja FinanceEstonia korraldatud konverentsil: finantssektori arengusuunad 2017. aastal.

«Jalutasin tööle, inimesed olid tavalised, aga mul oli klomp kurgus, sest teadsin, et kõigil läheb raskemaks. Täna hommikul oli mul sama tunne.»

Prognoosid näitasid, et 80-protsendilise tõenäosusega võidab Clinton. « Ennustused on enamasti USAs väga täpsed. Kõik eksisid. Mis saab edasi? Ma ka ei tea, aga paremaks ei lähe.»

USA otsus tähendab liikumist suurema suletuse suunas. Valik, kas olla avatud või suletud, seisab ees ka Eestil. «Mõned inimesed ei sobi võib-olla meile kultuuriliselt ja me ei pea kõiki vastu võtma, aga peame mõtlema tarkade inimeste meelitamisele. »