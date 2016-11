Börsi tõus on vastuolus teiste ülemaailmsete turgudega, mis on peale Trumpi valimist langenud. Moskva tõusu põhjuseks on lootus Trumpiga koostööks ja suhete parandamiseks Venemaaga.

Venemaa dollaripõhine RTS indeks tõusis hommikul 1,2 protsenti, kui rublapõhine Micex tõusis 1,0 protsenti.