Paul Krugman: turud ei toibu sellest mitte kunagi

«Katastroofil Ameerika ja ka maailma jaoks on nii palju aspekte, et majanduslikud mured on poliitiliste kõrval teisejärgulised,» kirjutas mõjuka päevalehe kolumnist. «Siiski usun ma, et inimesed tahavad vastust küsimusele. Kui küsimus on, millal turud toibuvad, siis minu esimene reaktsioon on, et mitte kunagi,» lisas ta.

Krugmani sõnul on vastutustundetu ignorantse mehe, kes küsib nõu valedelt inimestelt, panek maailma tähtsaima majanduse etteotsa, väga halb uudis.

Krugman ennustab, et ilmselt seisab meil ees globaalne majandussurutis, mille lõppu pole silmapiiril näha.

«Majanduses, nagu muudes valdkondades toimusid just kohutavad sündmused,» lõpetas nobelist lühikese kommentaari.