Mikk Talpsepp: Trumpi võit aitas meil 100 000 eurot juurde teenida

«Finantsturud ignoreerisid täielikult ka eile ohtu, et Trump saab valituks,» rääkis Talpsepp Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse ja FinanceEstonia korraldatud konverentsil: finantssektori arengusuunad 2017. aastal.

«Etalon Varahaldusele pakkus see ka võimalust vara kasvatada. Tegin tehinguid panustades Trumbi võidule olukorras, kus öösel hakati Läänerannikul hääli lugema.»

«Trump oli ees osariikides, kus Clinton oleks pidanud olema tugevam . Mind üllatas turgude reaktsioonid, turud ignoreerisid seda mitukümmend minutit. Kartsin, et olen midagi valesti vaadanud. Aga kasvatasime vara 5 protsenti ja teenisime 100 000 eurot aktsionäridele juurde.»

Lohutuseks nentis ta, et Trumbi võit ei pruugi finantsturgudele sugugi mitte halb olla ja ees võib oodata hoopis teatud normaliseerumine. «USAs on nullintressimäärade poliitika kestnud väga kaua ja Trump on keskpankade suhtes olnud väga kriitiline.»

Trump on ka regulatsioonide vastane, mis võib tegelikult ettevõtlust soosida. «Ei maksa liiga palju karta. Ka USA presidendi võimalused majandusprotsesse juhtida on piiratud.»