Maksulaekumine on kümne kuuga jõudsalt kasvanud

Sotsiaalmaksu laekus oktoobri lõpuks 6,5 protsenti enam kui aasta varem. Laekumise kasv kiirenes oktoobris 7,4 protsendile. Deklareeritud palgafondi kasv, kus on arvestatud lisaks palgatulule ka juhatuse liikme tasude ning muude lepinguliste tasudega, ulatus 7,7 protsendini. Keskmise töötasu kasv oli 7,3 protsenti ja töötajate arv kasvas 0,4 protsenti, teatas rahandusministeerium.

Tegevusalapõhistel andmetel, arvestades ka juhatuse liikmeid ja muid lepingulisi töökohti, kasvas hõivatud töökohtade arv septembris 0,4 protsenti. Viimase kolme kuu jooksul on kõige kiiremini töökohti lisandunud info ja side, haldus- ja abitegevuste ning finants- ja kindlustustegevuse sektorites.

Viimase kvartali palgafond on kõige enam kasvanud haldus- ja abitegevuste ning info ja side sektorites, vastavalt 11,1 protsenti ja 10,8 protsenti. Väljamaksed vähenesid mäetööstuses.

Füüsilise isiku tulumaksu on kümne kuuga laekunud 5,8 protsenti enam kui aasta varem, seda vaatamata maksuvaba tulu määra tõstmisele. See tuleneb osaliselt füüsiliste isikute kevadiste tuludeklaratsioonide alusel juurde määratud tulumaksust, mida laekus oktoobris 3 miljonit eurot enam kui 2015. aastal. Sarnaselt sotsiaalmaksule toetab füüsilise isiku tulumaksu head laekumist kiire töötasu kasv.

Käibemaksu laekumine kasvas oktoobris eelmise aastaga võrreldes 12,4 protsenti. Kümne kuuga on käibemaksu kokku tasutud ligi 1,63 miljardit eurot ehk 4,5 protsenti rohkem kui aasta varem. Aasta algusest on võrreldes mullusega kiireima käibemaksu tasumise kasvuga tegevusala energeetika – selle tegevusala ettevõtted tasusid käibemaksu 23,5 protsenti rohkem kui mullu sama ajaga.

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüügi ning remondiga tegelevad ettevõtted tasusid kümne kuuga 18,2 protsenti rohkem kui mullu samal ajal ning telekommunikatsiooniettevõtted 9,4 protsenti enam. Septembris kasvas peamiste tegevusvaldkondade ettevõtete maksustatav käive kokku 2,6 protsenti võrreldes eelmise aastaga.

Aktsiise laekus septembris 8,6 protsenti rohkem kui aasta varem. Kasvu panustasid eelkõige tubakaaktsiisi ja kütuseaktsiisi laekumine, mida oli vastavalt 12,4 protsenti ja 16,2 protsenti rohkem kui aasta tagasi. Kümne kuu kokkuvõttes laekus rohkem eelkõige kütuseaktsiisi ja alkoholiaktsiisi, vastavalt 14,1 protsenti ja 10,6 protsenti. Kuigi mõlema aktsiisikauba puhul on koguseid mõjutanud sellel aastal hoogustunud piirikaubandus, jääb see prognoositud mahtude piiresse. Järgmise aktsiisimäärade tõusu eel on oodata kõigi aktsiisikaupade varumist, see suurendab aasta lõpu maksulaekumist. Varude soetamine mõjutab eelkõige detsembri ja jaanuari laekumiste taset.

Tänavu oktoobris kogus maksu- ja tolliamet makse 548,3 miljonit eurot. Möödunud aasta oktoobris tasuti tulumaks finantssektori suurelt erakorraliselt dividendimakselt, mis suurendas juriidilise isiku tulumaksu laekumist märgatavalt tavapärase laekumise tasemega võrreldes.