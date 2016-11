Tuhanded Swedbanki pangakaardi omanikud said hiljuti väikest viisi kingituse – neile hakkas ilma ühegi lisatasuta kehtima eriline ostukindlustus. See tähendab, et ostes kaardiga riideid, tehnikat, mööblit või muid kestvuskaupu, kehtib neile ostudele kindlustus.

Kui nende esemetega peaks seejärel midagi juhtuma, kas kliendi süül või ilma, kuulub kahju hüvitamisele. Näiteks maksab pank hüvitist, kui lapse kombekas mänguväljakul rebeneb, triigid uue kleidi sisse augu, kaotad metsajooksul spordikella või astud kogemata prillid katki.

Ostukindlustus kehtib 180 päeva jooksul alates ostu sooritamisest ja omavastutus on vaid 30 €. Seega tasub kõik sellest summast suuremad ostud teha kindlustust tagava kaardiga.

Kellele ostukindlustus kehtib?

Septembrist kehtib ostukindlustus Swedbanki paljudele eri tüüpi kaartidele, nii uutele kui ka juba varem väljastatud kaartidele ehk kokku ligi 173 000 kaardiomanikule. Vaata aadressilt www.swedbank.ee/ostukindlustus järele, kas ka Sinul on vastav kaart olemas. Kui ei ole, siis vali endale samalt lehelt välja sobivaim ostukindlustusega kaart ja esita kaarditaotlus.

