Augustis vedas põllumajanduse ekspordikasvu Leetu ja Lätti tarnitud toorpiim

«Võrreldes möödunud aasta augustiga kasvas põllumajanduskaupade eksport kaks protsenti,» ütles Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand.

«Eelneva perioodiga võrreldes on kasvanud pähklisegude eksport Soome, kõige enam on vähenenud pärmi müük Taani.»

Eestis toodetud või töödeldud kaupade vedu suurenes enim Soome (+821 000 eurot), kuhu eksporditi pähklisegusid. Kaupade eksport kasvas ka Kanadasse (+517 000 eurot) ja Lätti (+451 000 eurot).

«Kaupadest kergitas eksporti peamiselt toorpiim, mida viidi augustis Leetu ja Lätti kokku 17 000 tonni,» täpsustas Taavi Kand.

«Toorpiima eksport andis augustis kogu piimatoodete ekspordikäibest 36 protsenti.“

Möödunud aasta augustiga võrreldes kahanes tänavu enim Eesti toodangu vedu Taani (-813 000 eurot), Hiina (-630 000 eurot) ja Türki (-618 000 eurot). Taani eksporditi mullusest vähem pärmi, kaubavahetust Hiina mõjutas garneelide ekspordi lakkamine ja kaubavahetus Türki vähenes peamiselt elusveiste ekspordilanguse tõttu. Kõige suurem aastane langus toimus soolatud ja suitsetatud lõhe ekspordi väärtuses (-2,1 miljonit eurot). Üle miljoni euro jäi madalamaks ka piimakontsentraadi, külmutatud garneelide ja elusveiste eksport.

Vaatamata raskele turuolukorrale on tänavu hiliskevadest hoogustunud sealiha eksport. «Augustis ulatus ekspordikäive 1,1 miljoni euroni. See ületab möödunud aasta augusti käivet 13 protsenti,» lisas Kand. Samal ajal on ekspordiga vastupidises suunas liikunud import, mille väärtus on kolm järjestikust kuud langenud. Sealiha impordi väärtus on aastases võrdluses langenud 8 protsenti. Samas on hoogustunud elussigade sissevedu ja ainuüksi augustis toodi üle piiri 6200 looma.