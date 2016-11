«Kui otsida sotsiaalselt kõige õiglasemat viisi, kuidas inimvarasse investeerimiseks täiendavat tulu saada, siis kahtlemata on selleks rikkuse suurem maksustamine. Näiteks võib tuua maamaksu, mida kogutakse Eestis umbes 68 miljonit eurot, mis on protsendina SKPst umbes 0,3%. OECD keskmine selles maksuliigis on 6 korda suurem. Oleks õiglane ja efektiivne seda maksukoormust suurendada, seni pole seda tehtud eeskätt poliitilistel põhjustel,» selgitas Ossinovski.

