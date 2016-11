Siin blogis jagavad USA presidendivalimisi kajastavad fotograaf Eero Vabamägi ja reporter Kadri Veermäe subjektiivsemaid tähelepanekuid, mis Ühendriikides ringi liikudes silma on jäänud. Päevik täieneb jooksvalt.

Suurpangad valmistuvad USA presidendivalimistega seotud ootamatusteks

Globaalse haardega suurpangad nagu Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co and Goldman Sachs on valmistumas USA presidendivalimiste järgseks rahutuks ajaks turgudel, kirjutab Reuters.