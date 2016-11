1990ndatel julgeid majandusreforme teinud ekspeaminister Mart Laar ütles, et ta ei kujuta ette, et kunagine Isamaa läheks rahulolevalt valitsusse, mis kehtestab astmelise tulumaksu.

Pillesaar: sotsid pole ühelegi riigile mingit kasu toonud

Helmese omanik Jaan Pillesaar nentis, et kui küsida, et millisele riigile sotsiaaldemokraatia ja tsentraalne plaanimajandus ajaloos edu on toonud, siis õige vastus kahjuks on, et mitte ühelegi riigile ja mitte kunagi.