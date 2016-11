Laar: kujuteldamatu, et Isamaa läheks astmelist tulumaksu kehtestavasse valitsusse

Yana Toom soovinuks käed lüüa Reformierakonnaga

Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom ütles, et tema eelistanuks valitsusliitu Reformierakonnaga, kuid erakonnas oldi teist meelt. Täna varem Postimehega suhelnud keskerakondlased nii Edgar Savisaare kui Jüri Ratase leerist toonitasid, et praegu on nende eesmärk töötada selle nimel, et Reformierakond opositsiooni jääks.