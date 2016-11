Viljar Arakas: valitsuskriis teeb ettevõtjad murelikuks

Arakase sõnul jääb mulje, et potentsiaalse uue kolmikliidu ainuke ühendav tegur on soov Reformierakonnale koht kätte näidata ning keegi seda ka otsesõnu ei salga.

«Kui see missioon saab täidetud, siis on täiesti võimatu ennustada, mis suuna uus valitsus võtab. Kuna ühel pool asub parempoolse jõuna IRL ja teisel pool Sotsid, siis on kogu vikerkaar olemas,» selgitas ta.

Ettevõtja sõnul ollakse mures eelkõige sellepärast, et milline saab olema majanduspoliitiline osa uues koalitsioonilepingus ja mis on need lubadused, mida hoolega välja jagatakse. «Teine ja võib-olla isegi veel olulisem teema on see, milliseid uusi sotsiaalseid lubadusi välja jagatama hakatakse ning kuidas toimub tulevikus selle rahastamine,» tõdes Arakas. Samas kahtleb ettevõtja, et IRL suudab vastu seista kahe teise potentsiaalse koalitsioonipartneri soovile kehtestada astmeline tulumaks. «Ilmselt seda siiski ei suudeta,» leidis ta.

«Kuna riigil on segadust palju, siis ühtpidi jälgime toimuvat põnevusega, aga teatava nii-öelda ootusärevusega, et millised need lubadused siis ikkagi olema saavad,» ütles EfTEN Capitali juht.

Arakas nentis, et Reformierakond pole tõepoolest viimastel aegadel olnud maailma kõige parempoolsem erakond, kuid leidis, et neil olid siiski teatud kindlad põhimõtted, mille eest seisti.

Ettevõtja nõustub Reformierakonna juhtidega, selles, et tänaste murede väljatoomisel ja praeguse olukorra kirjeldamisel ollakse suurepärased, kuid väga vähe on kuulda uutest mõtetest, mis peaksid elu edasi viima. «Selge on see, et kui me lähme seda teed, et hakkame järjest rohkem ümber jagama, siis on see poliitiline valik, kuid see valik ei loo kahjuks majanduskasvu,» kommenteeris Arakas.