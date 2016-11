Valitsuskriisi mõju peaministri majanduskasvu töörühmale: raporti avalikustamine lükkub edasi

«Otsustasime koos majandusarengu töögrupi liikmetega raporti avalikustamise ja tutvustuse edasi lükata, sest ilmselgelt ei saaks praegu need ettepanekud nii palju tähelepanu, kui need vääriksid. Otsustame avalikustamise aja lähiajal,» öeldi valitsuse kommunikatsioonibüroost ERRi uudisteportaalile.

Kuigi töörühma juht Erkki Raasuke septembri keskpaigas veel konkreetsetest ettepanekutest rääkida ei soovinud, on teada, et üks teema, mille kallal töörühm pead murdis, on juhtimiskvaliteedi tõstmine.

Eelmise aasta 10. novembril alustas peaminister Taavi Rõivase kutsel tööd eri majandusvaldkondades edukatest ekspertidest koosnev töörühm, kelle esmane ülesanne on sõnastada majanduskasvu kiirendamise võimalused.

