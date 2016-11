Mõisa sõnul oleks väga tervitatav, kui tekkinud valitsuskriisi käigus leiaksid ühise keele hoopis Reformierakond ning Yana Toomi Keskerakond. «Need on ühed tõsiseltvõetavad inimesed ja see mõjutaks asju positiivsuse suunas. Jüri Ratase Keskerakond pole hää, nad tegid seal kongressil asja olukorda kasutades lihtsalt ära,» arvas Mõis.

Ettevõtja sõnul on praegune valitsus ning Reformierakond talle üha enam meeldima hakanud. «Nad pole võib-olla küll erilised majandusgurud, aga selle eest kindlasti väga esinduslikud. Eemalt vaadates jääb mulje, et Eestis on väga tore valitsus,» leidis Mõis, lisades, et majanduses mingit kriisi tema küll ei näe. «Vaadake, mis teevad praegu maksulaekumised - need panevad uhkesti ülesse ja see on kõnekas paranemine,» arvas ta.

Keskerakonna ja sotside põhiliseks ühisosaks olev astmeline tulumaks on Mõisa hinnangul aga positiivne nähtus.

«Ma arvan, et astmeline tulumaks on üks õige mõte. Aga nad popsutavad seal niisama, ega nad seda tehtud ei saa. Pigem saab hakkama sellega Reformierakond. Astmeline tulumaks on euroopalik ja tänapäevane nähtus, sest see suurendab ühiskonna solidaarsust,» selgitas Mõis.