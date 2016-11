Kristi Saare: Kesk, aga mida te teisiti teete?

«Ei saa eitada, et pikaajaline valitsuses olemine on tekitanud olukorra, kus võimupartei on rahvast kaugenenud ning inimesed ei tunneta, et nende muresid mõistetakse,» märgib naisinvestorite eestvedaja ja väikeinvestor Kristi Saare oma arvamusloos Äripäevale.

Küll aga märgib Saare, et kummaliseks võib pidada seda, et peale üksteise kallal nokkimise ei ole lauale pandud veel ühtegi konkreetset plaani, mida võiks uuelt valitsuselt oodata – peale selle, et nad teevad asju teistmoodi kui Reformierakond –, mistõttu ootabki ta uutelt valitsuseliikmetelt eelkõige sisulist arutelu muutuste osas, mida plaanitakse ellu viia.

«Näiteks on pikemat aega tähelepanuta olnud sotsiaalsfäär, see võiks olla Keskerakonnale südamelähedane. Sotsiaaltoetuste süsteemid, astmeline tulumaks, pensionäride toetamine, valitsuse majandusse sekkumise määr, rahvatervisega seotud teemad,» kirjeldab Saare.

