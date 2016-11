Ettevõtja: tore, et Reform pingile istutati

«Eesti poliitikas jääb nüüd vähemalt mõneks ajaks kraaklemist ja ebaausust kõvasti vähemaks, sest need olid peamised põhjused, miks Reformierakond platsilt ära saadeti, mitte kehvad mänguoskused, »ütles Lambot.

Makromajandus on tema sõnul piisavalt inertne, nii et otsuste mõju saab näha ikka alles aastate pärast. «Lähemal ajal näiteks majanduskasv küll valitsuse vahetumise tõttu kiirenema või aeglustuma ei hakka, »nentis Lambot.

Ta lisas, et kuulub nende hulka, kes on seisukohal, et struktuurseid muutusi majanduses saab esile kutsuda ja mõjutada struktuursete maksumuudatuste kaudu. «Tulevased koalitsioonierakonnad on rääkinud tööjõumaksude langetamisest kapitali ja varamaksude tõusu arvel. Kui nad tõesti selle ilma vigu tegemata ära teostavad, siis see on suures plaanis õige lähenemine, »märkis Lambot.

Lambot tunnistas, et näeb üsna ühesugust ohtu kõigi erakondade puhul selles, et igatsetakse kiireid otsuseid, kuid igasugustele otsustele peab siiski eelnema kaine analüüs ja mõjude hindamine. «Loodan väga, et majanduslikus mõttes praegusele loosunglikule ja ebarealistlikule Rail Balticu kavale tõmmatakse pidurit ning edasiste plaanide hindamisel tõuseb ausse kaine ja praktiline meel, »lausus Lambot.