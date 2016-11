Taolise otsuse otsus tegi ettevõtte toonane juht, Belgia päritolu Luc Vandevelde, kes otsustas sulgeda kauplused Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis, Hollandis ja Portugalis. Toona kaotas töö 3 350 inimest.

Ettevõtte Belgia, Hollandi, Luksemburgi ja Saksamaa juht Marc Bauwens märkis siis, et üleeuroopalise poeketi pidamine on väga keeruline ülesanne. «Isegi kui meil on euro, tuleb ikkagi tegemist teha väga erinevate keelte, kultuuride ja seadustega.»