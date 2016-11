Hakka iseenda aja peremeheks, hakka ettevõtjaks!

Pole ime, et Eesti on Amway Globaalse Ettevõtlusraporti (AGER) 2015. aasta andmetel üks maailma enim ettevõtlust toetav rahvas – 91 protsenti eestlastest on ettevõtluse suhtes positiivselt meelestatud. Jääme maha vaid Skandinaavia riikidest Taanist (96%) ja Norrast (94%). Enda äri alustamist suudab ette kujutada 47 protsenti eestlastest ehk peaaegu pooled, mis on väga hea näitaja, aga reaalsus on see, et ettevõtjate osakaal on vaid 10 protsenti, mis on 4,7 korda väiksem sellest arvust, kui palju meil potentsiaalselt äritegevusest huvitatud inimesi tegelikult on!

Küsimusele, miks eesti inimesed, kellel soov on olemas, ikkagi kardavad ettevõtlusega alustada, on vastamine tegelikult üpris lihtne. AGERi tulemuste põhjal on üheks peamiseks takistuseks hirm läbikukkumise ees – võimalik rahaline kaotus on suur, ajakulu oma ettevõtte käivitamiseks tuleb pere või tervise arvelt, kindlustunnet andvat hariduslikku tuge ja koolitusi pole piisavalt ehk et need on põhilised mured, millega võiks oluliselt rohkem tegeleda. Riik ja ettevõtjad peaksid kindlasti suutma siinjuures tihedamalt koostööd teha – pakkuma koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi ning lisamentorlust alustavale ettevõtjale.

Eestis on ettevõtte alustamiskulud üpris soodsad võrreldes nii mõnegi teise riigiga – puudub kohese rahalise sissemakse kohustus, riigilõiv on 140,60 eurot ehk ettevõtte loomine iseenesest pole kallis. Paraku kõik muud ettevõtte alustamisega seotud kulud alates ruumide üürist, tootmiskuludest, töövahenditest, töötajate palkadest, koolitustest kuni teenuse osutamiseni, on rohkemal või vähemal määral suured ning ebaõnnestumise korral jääb risk kõik kaotada ettevõtja kanda. Millised võimalused on siin üldse noortel tudengitel, väikelastega peredel või 50+ vanuses entusiastlikel inimestel?

Oma pika ettevõtjakarjääri ja enam kui aastakümnepikkuse Amway äris tegutsemise aja jooksul olen näinud, et mitte alati pole äriga alustamiseks vaja palju raha. Oluline on eelkõige soov, sihikindlus ja tahe õppida. Viimasel kümnendil on mul olnud suurepärane vōimalus mentorina ja mentorite tiimi juhendajana olla toeks mitmetele sadadele inimestele nende ettevōtluskarjääri algaastatel, aidates neil kasvada edukateks ettevōtjateks. On nimelt olemas ärisid, kus finantsriske võtmata on praktiliselt igaühel võimalus siseneda ettevõtlusmaailma, omandada kõrgetasemeline juhtimisalane oskusteave, olla sõltumatu ning luua edukas ettevõte.

Amway on üks neist firmadest, kes on oma koostööpartneritele – ettevõtjatele – võimaldanud minimaalse kuluga kvaliteetset äriõpet, kus lisaks õpitegevusele aitavad leadership-mentorlusel põhinevad tugistruktuurid igal algajal ettevõtjal, olenemata tema vanusest või kogemusest, alustada äritegevust täiesti riskivabalt. Ning mis mõnele algajale ettevõtjale veelgi olulisem, seda kõike saab teha läbi kvaliteetsete ja kõrgelt hinnatud Amway brändikaupade kaudu. Koolitus- ja tugisüsteem toimib siin nagu ettevõtlus-inkubaator – abistab äri loomisel ning arendamisel, pakkudes sobivaid ettevõtlusalaseid teadmisi ja mentorlust praktikute poolt ning muuhulgas antakse võimalus müüa kvaliteetset ja paljude eestlaste poolt hinnatud tooteid.

Neid oma põhitöö kõrvalt omandatud ärioskusi ja juhtimiskogemusi, mida Amway pakub, saab edukalt rakendada mistahes valdkonna juhtimispraktikas või ettevõttes. Inimesed, kes suudavad paremini juhtida ennast, oma lähisuhteid ning olla meeskonna liider, loovad suurema potentsiaali ka enesearengule. Suudetakse kiiremini tõusta karjääriredelil, luua edukalt Start-Up’e või mistahes muid ettevõtteid ning kasutada omandatud suhtlemis- ja juhtimisoskusi ära kasvõi näiteks korteriühistu juhatuses või lapse kooli õppenõukogus. Muuhulgas täiendatakse sotsiaalseid ja praktilisi teadmisi, mida läheb alati vaja, näiteks maksusüsteemi tundmine, suhtlemisoskus erinevate inimtüüpidega või kuidas olla liider.

Amway ettevõtluspartneriks hakkamine maksab täna kümme eurot, mille eest saab alustav ettevõtja oma e-kaubamaja väga kvaliteetsete Amway bränditoodetega ja virtuaalse kontori. Minimaalse rahalise investeeringu juures on nii pea igale inimesele kättesaadav võimalus alustada töö või õpingute kõrvalt praktilise äritegevusega, ettevõtlusalase koolitus- ja tugiprogrammi toel õppida looma ja juhtima äritiime ning ehitada nii üles stabiilne ettevõte. See annab võimaluse oma äri loomiseks ja ettevõtluskogemuse omandamiseks väga paljudele inimestele, kes seda liiga kõrge riski tõttu varem teha pelgasid.

Rohkem infot Amwayst ja selle pakutavatest ettevõtlusvõimalustest saab kodulehelt: www.amway-estonia.com.