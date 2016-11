Baltika juht: Marks & Spenceri lahkumine näitab, et välisturul pole lihtne

Samas tõdeb Milder, et Baltikumi turu mitmekesisust arvestades, on nende lahkumisest loomulikult kahju. Tema sõnul on Marks & Spencer Briti turul endiselt väga edukas ettevõtte ning nende äri kõrvalliinid nagu toidu- ja kaupade müük on kasvamas. Rõivaste müügi trend näitab viimase 10 aasta jooksul paraku langustrendi.

Milder usub, et ilmselt samal põhjusel sai sel kevadel määratud uus tegevjuht Steve Row ülesande midagi radikaalset ette võtta. «Suurbritannias suletakse kohe 30 kaubamaja ja veel 30 järgmise viie aasta jooksul. Samal ajal avatakse rohkem kui 200 toidupoodi «Simply Food», mis näitab toidumüügi edukust,» selgitas Baltika esimees. Milderi hinnangul on üle-mere ärid käinudki üles-alla ning Row on otsustanud sulgeda nende endi opereeritud kahjumis poed 10 riigis, jätkates üksnes frantsiisipartneritega.

Baltika Grupi juhatuse esimehe arvates on Marks and Spenceri lõpliku lahkumise põhjuseks Baltikumist kindlasti konkurentsiolukord. «Sarnane väljakutse on Baltikumis kõikidel n-ö keskklassile sihitud brändidel ja jaekaupmeestel, sest turule on jõuliselt sisenenud oluliselt kiiremad ja täpsemad tegijad,» selgitas ta. Tema sõnul võib see juhtuda igaühega, sest kaubandusettevõtteid tegutseb siin palju ja rõivabrändide valik on väga lai.

Samal ajal on esimehe kinnitusel Baltikumi jaekaubanduse kindlustunne oluliselt paranenud, kasvatades käesoleva aasta esimese üheksa kuu jooksul rõiva- ja jalatsikaubanduse mahuindeksit ca 6% võrra. Teise olulise mõjurina näeb ettevõtte juht e-kaubanduse võidukäiku, sest piire enam ei eksisteeri ja kõike meelepärast saab mugavalt tellida ka e-poodide kaudu, selgitas Meelis Milder.