PKC koondatutest on 71 inimest uue töö leidnud

Ajavahemikul 1. jaanuar kuni 30. september koondatud ja töötuks registreerinutest on 24. oktoobri seisuga töötuna arveloleku lõpetanud kokku 77 inimest. Peamine arveloleku lõpu põhjus on tööle suundumine. Tööle on töötukassa andmetel läinud kokku 71 inimest, teatas töötukassa avalike suhete juht Erko Vanatalu BNS-ile.

Tööleminemise info põhineb Vanatalu sõnul kliendi enda ütlusel, tegelikkuses võib töö leidnute arv olla suurem. «Ka nende hulgas, kes on lõpetanud arveloleku enda soovil või arvelolek on lõpetatud nõuete rikkumise tõttu, võib olla isikuid, kes on suundunud tööle,» märkis Vanatalu.

Selle aasta esimeses kvartalis töötuks registreerinutest on 24. oktoobri seisuga tööle läinud 71 protsenti. Hiljem töötuks jäänutel on olnud vähem aega töö otsimiseks, mistõttu nende hulgas on tööle minejate osatähtsus Vanatalu sõnul madalam. Teises ja kolmandas kvartalis töötuks registreerinute hulgas on tööle minejate osatähtsus vastavalt 41 protsenti ja 32 protsenti.

24. oktoobri seisuga on kindlustushüvitist koondamise korral makstud 225 inimesele, kes koondati PKC Eestist ajavahemikul 1. jaanuar-30. september. 53 protsenti neist koondati juunis-juulis. Enamus hüvitise saajatest on naised, meeste osatähtsus on vaid 5 protsenti. Pensioniealisi on hüvitise saajatest 11 protsenti.

Tänavu veebruaris teatas PKC Eesti, et sulgeb 2017. aasta märtsis Keila tehase ja koondab 613 töötajat. Edaspidi tellib PKC Eesti juhtmeköidiste valmistamise allhankena teistest PKC Grupi tehastest.

Eestis jätkab PKC Grupp regiooni keskuse arendamist andes tööd ligi sajale inimesele, kes tegutsevad inseneeria, tootearenduse, toodete lansseerimise, IT, finantside, personalihalduse, müügi, ostu ja hanke valdkondades.