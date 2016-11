Marks & Spencer suleb kümneid poode ka koduturul

Suurbritannias kavatsetakse sulgeda 30 riide- ja kodukaupade kauplust ning 45 poodi plaanitakse muuta toidupoodideks. Praegu pole siiski otsustatud, millised kauplused Suurbritannias suletakse.

Nii Suurbritannia poodide kui ka kümnelt välisturult lahkumine on üheks osaks jaemüügigigandi reorganiseerimisplaanist. M&S kodumaine rõivaste müük on pidevas languses olnud viis aastat, sest kliendid on eelistanud konkurente nagu Hennes & Mauritz ja Zara. Rahvusvaheline müük on langenud nõrga nõudluse tõttu Euroopas ning turbulentsete majandustingimuste tõttu Aasias ja Lähis-Idas, kirjutab Bloomberg.

Financial Times kirjutab, et selle aprillis ametisse astunud tegevjuht Stewe Rowe on loobunud oma eelkäijate ambitsioonikast plaanist luua globaalne jaekett loobudes peaaegu kõikidest poodidest väljapool Suurbritanniat. Muuhulgas suletakse ka Pariis asuv poodide lipulaev Champs-Élysées, mille avas ettevõtte eelmine juht Marc Bolland suure käraga 2011. aastal.

S&M rahvusvaheline äri on sel aastal saanud 36 miljonit naela kahjumit ning Rowe arvab, et rahvusvaheline turg on liiga väike ning kaugelasuvatest turgudest nagu Hiina, Eesti ja Prantsuamaa tuntakse liiga vähe, et sealt kasumit saada, kirjutab majandusleht. Ainsad välisturud, mis alles jäävad on Iirimaa, Hingkong ja Tšehhi Vabariik.

M&S aktsia hind kerkis uudise peale 1,4 protsenti. Sel aastal on väärtpaber odavnenud peaaegu veerandi võrra ehk 23 protsenti.