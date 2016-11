Kuidas õhevil Lexuse-mehed mõisa ostmas käivad

«Lexustega mehed tulid kohale, vaatasid, et «ohhoo, mõis!», aga siis tõdesid, et see on ju lihtsalt mingi suur lagunev hoone,» kirjeldab Skanton Kinnisvara maakler Anne Krutto tüüpilisi eksitava müügikuulutuse ohvreid, vahendab Äripäev.

Tema sõnul sõltub huvi müüki pandud mõisa vastu väga palju reklaamist, kuid palju tehakse petureklaami. «Mõisast maalitakse romantiline kujutluspilt. Inimesed tulevad kohale, kohkuvad ja hakkavad arvutama, kui palju nad peavad sellesse mõisa veel raha sisse panema, ning saavad müügihinnast kaks ja pool korda suurema summa,» räägib Krutto.

Tema sõnul võib ausa kirjeldusega mõis müügis olla oma viis aastat enne, kui leiab endale uue omaniku: «Mõis on selline kinnisvara, mida ei saa liigitada paneelmajaks või katusekorteriks, sest igaühel on oma lugu ja igaüks on omamoodi eriline.»

