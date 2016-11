Investor võimalikust valitsusevahetusest: kui vaja, tuleb plaanid ümber teha

«Ma pole nii täpselt kursis, mis nende soovid või lubadused on, aga üldiselt võiks eeldada, et jagatakse tulusid veel rohkem ringi kui siiamaani,» rääkis Roosaare.

Sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna üks põhilisemaid lubadusi on aastaid olnud astmeline tulumaks. Roosaare aga väga suurt probleemi selles ei näe.

«Meil on praegu ka astmeline tulumaks – nii-öelda tulumaksuvaba miinimum ja siis on üldine tulumaks, aga kui vaja, siis eks tuleb jälle kõik oma plaanid ümber teha, kui mingid reeglid muutuvad. Isiklikult reeglite muutused mulle väga ei meeldi,» nentis ta. Samas arvas investor, et valitsuse vahetus oluliselt siiski midagi ei mõjuta. «Mingid augud jäävad ju alati alles ja selles mõttes väga sellist revolutsiooni sealt ei ootaks,» arvas Roosaare.

«Eks see info on veel nii algjärgus ja lahtine. Astmeline tulumaks sõltub ikkagi hästi palju nendest määratud astmetest. Astmeline sotsiaalmaksulagi mulle endale näiteks isegi meeldiks,» ütles ta.