Asjatundjad selgitavad: mis jääb eestlaste jaoks Varssavil veel hea sõlmjaamana puudu?

«Kahjuks mul Varssavi kaudu lendamise kogemusi ei ole, peamiselt lendan Eestist USA suunas läbi Kopenhaageni ja Frankfurti, Aasiasse on väga head ühendused Helsinkist,» kirjeldas pikalt Skype'i juhtinud Sten Tamkivi, kelle tänased töökohustused Teleporti asutaja ja tegevjuhina sunnivad tihti Eesti ja USA vahet lendama.

Kuigi infotehnoloogia vallas tegutsev ettevõtja on seisukohal, et asukohalt võiks Varssavi aidata mandri-Euroopat loogiliselt katta küll, tuleb seal LOTil teha esmalt valmis lennukavad, mis kellaaegadelt, tiheduselt ja hinnalt Lufthansa ja SASiga konkureerida suudavad.

Reisibüroo Go Travel partnersuhete juhi Age Põder selgitab, et heade ja suurte sõlmjaamade tunnusteks on lennujaama läbivate reisijate arv, väljuvate lendude sihtpunktide arv ja lennujaamas opereerivate lennuliinide arv.

«Suurimad sõlmjaamad e hubid Euroopas on London Heathrow, Amsterdam Schiphol, Frankfurt, Pariis Charles de Gaulle,» rääkis Põder. Ta lisas, et arvestades Eesti geograafilist asukohta on eestlastele olulised hubid lisaks nimetatud suurtele ka Kopenhaagen, Helsingi, Stockholm ja Riia.

Tavaliselt reisijad sõlmjaama valikul risti-põiki üle Euroopa lennata eriti ei taha, sest aeg ja lisamiilid maksavad. «Isegi kui Istanbul on maailma mõistes väga kiiresti arenev ja oluline sõlmjaam, siis oma kauguse tõttu eestlastele ei saa see kunagi ilmselt olema peamisem ega olulisim,» märkis Põder.

Erinevate marsruutide kaalumisel mängib lisaks juba Tamkivi poolt mainitud kellaaegade sobivusele ja hinnale rolli ka lendude kiirus, mugavus, erinevad lojaalsusprogrammid ning lennufirma maine. «Kui suur osa teiste lennujaamade turuosast võiks liikuda pärast Nordica ja LOTi koostöö algust edaspidi läbi Varssavi on väga raske ennustada,» lausus Go Traveli esindaja.

Tema hinnangul võivad lähilennujaamad ja nende lennufirmad Varssavile ja LOT-ile ilmselt veidi reisijaid kaotada mõningatel Euroopa liinidel, nagu näiteks Amsterdam, Ateena, Brüssel, Budapest, Milano. «Samas Air Balticul on populaarsed otseliinid Tallinnast olemas Riia, Amsterdami, Vilniuse, Berliini, Pariisi, Viini suunal ja see on nende väga tugev platvorm,» märkis Põder.

Ta lisas, et kindlasti kaalutaks varasemast enam läbi Varssavi lendamist ka Ameerikasse, Kanadasse, Hiina ja Iisraeli. «Kindlasti elavdab muutus konkurentsi ja võib oodata paremaid pakkumisi kõigilt lennuliinidelt nn ettevedajatelt, aga seda ikka juhul, kui lennuplaan Tallinna ja Varssavi vahel muutub heaks ja tihedaks,» sõnas Go Traveli partnersuhete juht.

Loe lisaks: