LHV tuleb passiivsete fondidega välja juba sel nädalal

Passiivsete fondide peamiseks omaduseks on see, et aktiivset varade juhti­mist neis ei toimu. Fondid on pidevalt turgudele investeeritud ja nende tootlus järgib lähedaselt globaalsete turgude liikumisi. LHV Pensionifond Indeks ja LHV Pensionifond Indeks Pluss fondidel puudub osakute tagasivõtmistasu ja haldustasu on 0,39 protsenti aastas.

LHV Varahaldus juhatuse liikme ja passiivsete fondide fondijuhi Joel Kukemelki sõnul on mõlema pensionifondi investeeringute portfell jaotatud mitmekesiselt, globaalseid indekseid järgivatesse likviidsetesse investeerimisfondidesse. «Fondide investeeringute struktuuri koostades pidasime oluliseks vältida soovimatut vastaspooltega seotud riski, sellepärast ei investeeri meie fondid tuletisinstrumentidega loodud fondidesse,» selgitas Joel Kukemelk.

Teise samba fond LHV Pensionifond Indeks investeerib kuni 75 protsemti varadest aktsiafondidesse ja ülejäänud varad paigutatakse kinnisvarafondidesse. Kolmanda samba Indeks Pluss kogu fondi vara on aktsiariskiga. Võlakirjadesse LHV passiivsed pensionifondid ei investeeri. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse fondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud, arenevad turud ja piiriturud – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist.