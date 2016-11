Peale on tulnud uus vahetus mõisaomanikke

Kuigi paljud mõisaomanikud ei taha oma mõisatest üldse rääkida, reastab Äripäev terve rida uue põlvkonna mõisnikke, kes on viimasel kümnendil mõisa omandanud ja kas siis alustanud hoonete renoveerimistöid või seda kavandamas.

Paari aasta eest ostis muinsuskaitse ja arhitektuurihuviliste suureks rõõmuks seni lootusetult lagunenud klassitsistlikus stiilis suurejoonelise Riisipere mõisa uksi-aknaid tootva ASi Plasto omanik, korduvalt Äripäeva Rikaste TOPi kuulunud Valeri Pärs koos rallisõitjast poja Aigar Pärsiga. Kuigi mõis müüdi maaklerite imestuseks koguni turuhinnaga, vajab see tohutuid investeeringuid, mistõttu on tööd juba käima lükatud ja asutatud on mõisafirma OÜ Riisipere Mõis.

Samas vastne mõisnik Valeri Pärs ei soovi oma plaanidest lähemalt rääkida, kuigi on varem avaldanud, et viie aasta pärast kätte jõudva Riisipere mõisa peahoone 200. aastapäevaks võiksid tööd valmis olla. «Meil pole reklaami vaja, tahan teha oma asja rahulikult,» märkis Pärs.

