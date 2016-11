Nordica võib eesistumise ajaks võtta kasutusse suuremad lennukid

«Eesistumiseks valmistudes oleme arvestanud täiendavate reisijate vooga Tallinna ja Brüsseli vahel, kuid ka teiste Euroopa suurlinnade vahel. Seetõttu juba oleme suurendanud lendude arvu võrreldes eelneva aastaga ning vajadusel oleme valmis kasutama ka suuremaid lennukeid, kuid eelkõige töötaksime lendude arvu kasvatamise suunal,» rääkis Nordica äriarendusjuht Sven Kukemelk, vahendab ERRi uudisteportaal.

Milliseid lennukimudeleid selleks ette valmistatakse, Kukemelk aga täpsustada ei soovinud. «Me jääme ikkagi oma CRJ 900 lennukite juurde esialgsete plaanide kohaselt, kuid kui me näeme, et on tulemas suuremad üritused, st suuremad mahud, siis me oleme suutelised reageerima operatiivselt ning vastavalt mahule leidma suuremaid lennukeid,» märkis Nordica äriarendusjuht.

Nii kasvab tuleval aastal, kui kogu Euroopa hakkab töökohtumisteks Tallinna sõitma, Brüsseli-Tallinna liini tähtsus veelgi, samamoodi peab mugavalt Tallinna saama ka Prantsusmaalt, Saksamaalt, Suurbritanniast ja teistest riikidest - saab ju Tallinnast pooleks aastaks Euroopa üks olulisemaid kohtumispaiku.

Eesti on Euroopa Liidu eesistujamaa järgmise aasta teisel poolel, 1. juulist kuni aasta lõpuni.

