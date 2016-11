Rehe juhib nüüd ka Tere tütarfirmasid

Tere senise omaniku Oliver Kruuda sõnul tähendab eilne Tartu maakohtu otsus seda, et nädal aega tagasi Harju maakohtu otsusega paika pandud uuel juhtkonnal puudub esindusõigus, mistõttu juhib piimatööstust jätkuvalt tema. Sellest hoolimata kavatseb ka pankrotihalduri poolt uueks juhiks määratud Aivar Rehe oma kohal jätkata.

Kruuda vastaspool: Tere seaduslik esindaja on Rehe

Seoses piimatööstuse juhtkonna ümber tekkinud segadusega - kes siis seda ettevõtet täna juhib -, rõhutab ettevõtte uue nõukogu liige advokaat Jaanus Mody, et seaduslik juhataja, kellel on õigus ettevõtte nimel lepinguid sõlmida ja seda esindada, on Aivar Rehe.