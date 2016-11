Omanik pani Sillamäe Õlletehase 1,7 miljoni euroga müüki

«Omanik otsustas müüki panna. Ilmselt tahab natuke puhata rohkem,» ütles ettevõtte esindaja Julia Obuhhova BNS-ile. Tema sõnul töötab firmades praegu kaks müügiesindajat, kaks õllemeistrit, Obuhhova ise ning omanik Kulkov. Obuhhova sõnul otsustab selle, kas töötajad jäävad ka edasi firmadesse tööle, juba uus omanik.

Obuhhova sõnul on tehase toodangut varasemalt müüdud ka Soome, kuid hetkel toimub müük vaid Eestisse. Tehas toodab õllebrändi «München õlu». «Meil on klientide võrk Harjumaal ja Ida-Virumaal,» seisab müügikuulutuses.

«Sillamäe töötuspiirkonnas, väga hea juurdepääsuga paigas, müüa heas seisukorras töötuskinnisvara tegutsev ettevõte «Sillamäe Õlletehas» ja tegutsev ettevõte «Sillamäe Õllekoda»,» on kirjas müügikuulutuses.

«Praegu on pool kinnistut vaba, kasutame ühte poolt,» ütles Obuhhova. Tema sõnul on tehase pindala 1583 ruutmeetrit, krundi kogupindala on kuulutuse kohaselt 3172 ruutmeetrit.

Müügisoleva ettevõtte OÜ Sillamäe Õllekoda mullune käive oli 134 000 eurot ja kahjum 1844 eurot. Ettevõttes oli tööl üks inimene, kelle tööjõukulud moodustasid 22 000 eurot.

Tütarettevõtte OÜ Sillamäe Õlletehas mullune käive oli 293 000 eurot ja kasum 13 000 eurot. Majandusaastal oli ettevõttes keskmiselt kuus töötajat, kelle tööjõukulud olid kokku 65 000 eurot. 2014. aastal oli sama töötajate arvu juures tööjõukulude summa 112 000 eurot.