Töötukassa nõukogu plaanib kulutada 58 miljonit töötavate inimeste koolitamiseks

Peaminister Taavi Rõivase sõnul on töökoha loomise toetust antud kolmele ettevõttele 81 töökoha loomiseks ja lähiajal on plaanis toetusega luua veel 200 või rohkem töökohta.

Täna on tööjõupuudus oluliselt suurem kui tööpuudus ning üha enam kasutavad töötukassa abi ka need, kellel on töökoht olemas.

Puidutootjad heidavad kivi töötukassa kapsaaeda

Töötukassa pakub huvilistele üle 2500 koolituse. Mööbli- ja puidutootmise vallas on koolitusi ainult kaks. «Kui vaatan, kui palju on koolitusi kirjas, on see hämmastav,» rääkis ukse- ja aknavalmistaja OÜ Orthez tootmisjuht Allar Lohk. Samas on Eesti puidutööstused hoogsalt laienenud ja vajaksid uusi töötajaid.