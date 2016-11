Finance Estonia: Hiina investeerimisfond puudutab ka Eestit.

Samas lisas Saks, et tõenäoliselt me siiski 10 miljardi suurust mahtu ning regiooni suurust arvestades esmane sihtkoht ei ole.

«Oleme ka siiani huviorbiidis olnud. Näiteks CEE Private Equity nimeline fond mis tegutseb valdavalt Hiina rahaga, on pidevalt Baltikumis investeeringuid otsimas, CITIC Telekom Hong Kongist ostis kevadel Linx Telekomi,» selgitas Peeter Saks. «Muugal olla ka hiinlastel tõsine huvi Rail Baltica, Helsingi tunneli ja raudtee Hiinast Euroopasse teemal,» lisas ta.

Hiina tööstus- ja kommertspank teatas eile, et on loonud Kesk- ja Ida-Euroopa suunalise 10 miljardi euro suuruse investeerimisfondi. Fondi juhib varahalusfirma Sino-CEE Financial Holdings Ltd. Ehkki fond loodi juba varem, toimus selle ametlik esitlus peaminister Li Keqiangi poolt laupäeval Riias, kus toimus Hiina ja 16 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi (16+1) tippkohtumine, vahendas Reuters.