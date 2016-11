5 asja, mida tänane tippjuht peab Y-generatsioonilt õppima

TTÜ tarneala juhtimise magistrant Anton Savitš, kes on jaanuari algusest praktiseerinud vahetult Virkebau kõrval ja jätkab tulevast aastast ettevõttes juba püsival positsioonil, leiab, et tegevjuhi praktikandiks olemine nõuab palju julgust. Tele2 tänavusel tippjuhi praktikandil on viis soovitust kõigile tippjuhtidele, mida nad peavad varem või hiljem arvesse võtma.

1. Startup’induses on oma iva. Korporatsioonid on saanud korporatsiooniks kasvada, sest neil on õige ärimudel. Kuid iga uus idee ei saa olla sama hästi põhjendatud kui aja jooksul välja töötatud toode või teenus. Suurettevõtetes tapetakse häid ideid aga tihti sellega, et taga hakatakse ajama business case'i või protsessikirjeldust. Kui sul on töötaja, kes on uuest, kuid põhjendamata ideest vaimustuses, siis luba tal end tõestada, see teoks teha ja vaata, mis saab. Tõenäoliselt saab firma seda rahaliselt lubada, kui idee peaks läbi kukkuma. Kuid firma ei saa endale lubada, et proovimata idee korjab üles idufirma ja lükkab nad konkurentsist välja.

2. Töötama ei pea 9-17ni. Tänapäeval on nii palju häid tööriistu ja kaugtöölahendusi, mis aitavad meeskondadel distantsilt koostööd teha. Kui tiimil on suhtumine, et kell 17 olen kontorist läinud, siis tõenäoliselt on suur osa sellest «tagumikutunnid», kus lihtsalt oodatakse kella tiksumist õhtusse. Meeskonna tööd peab mõõtma mitte ajas, vaid tulemustes ning kellelgi ei tohiks olla ülesannet jälgida, mis kell keegi kontorisse tuli või lahkus.

3. Autoritaarne juhtimine on out. Juht peab oskama vastu võtta kriitikat ja tagasisidet. Loomulikult on tippjuht saanud oma positsiooni tänu ekspertiisile ja kogemustele, mida noorematel kolleegidel lihtsalt ei ole. Kuid töötajad peaksid tundma, et kui neil on midagi öelda, siis neid kuuldakse ja kui idee on hea, siis see viiakse ellu. Kui oled juht, siis võta hetk, et mõelda – millal keegi mulle viimati otse näkku kriitikat jagas? Kui vastus on väga ammu, siis peaksid endale enesekindla ja veidi arrogantsegi praktikandi võtma.

4. Sisu on kuningas. Üldjuhul ei ihaldata toodet toote enda pärast. Ma ei osta haamrit, sest mulle meeldivad haamrid. Ma ostan haamri, et naela seina lüüa. Seega, kui sa oled haamriäris, siis võib-olla peaksid haamri müümise asemel haamriteenust pakkuma. Telekomiäris kehtib sama põhimõte – inimesed ei osta internetti, vaid selle taga peituvat sisu. Seega on esmaoluline sisuloojatega partnelust luua.

5. Kolm klikki on liiga kaugel. Internetist ostes ajavad igasugu registreerimisvormid ja ostu kinnitamised Y-generatsiooni rohkem närvi kui vanakooli ostlejat. Ettevõtte vaatevinklist on arusaadav, et isiku peab tuvastama ja nõusoleku saama, kuid mõtle kastist välja! Ma olen nõus oma andmed ühte portaali sisestama vaid ühe korra ja on sinu asi süsteem nii integreerida, et minult pidevalt sama infot ei küsita või muidu… ost jääb ära!