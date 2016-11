Eesti Pank: üksikud teenused suurendavad inflatsiooni heitlikkust

Kattai ütles oktoobri tarbijahinnaindeksi 0,6 protsendilist tõusu kommenteerides, et enamik sellest hinnakasvust tuleneb aktsiiside tõusust. «Aktsiisimäärade tõusu tõttu vedasid oktoobris Eesti hinnakasvu mootorikütused, alkohoolsed joogid ja tubakatooted.»

Ülejäänud tarbijakorvi keskmine hinnatase on Kattai sõnul aga muutunud väga vähe. Ta tõi välja, et alusinflatsioon, eelkõige teenuste hinnad, on olnud viimastel kuudel muutlik. «Selle taga on olnud üksikud tegurid. Näiteks lennupiletite hinnad on olnud heitlikud samamoodi nagu ka mujal Euroopas ja see on kajastunud inflatsiooninumbrites,» märkis ta.

Kattai sõnul peaks teenuste hinnakasv edaspidi siiski kiirenema, muu hulgas seetõttu, et tasuta teenuste kehtestamise mõju on lõppenud. Näiteks tasuta kõrghariduse kehtestamine pidurdas eelmisel kolmel aastal inflatsiooni 0,3 protsendipunkti võrra.

Eesti Pank prognoosib käesoleva aasta keskmiseks inflatsiooniks jätkuvalt 0 protsenti. See, mis pärast seda juhtuma hakkab, sõltub suurel määral nafta hinnatase kujunemisest maailmaturul, märkis Kattai.

Tarbijahinnaindeks tõusis tänavu oktoobris eelmise aasta sama ajaga võrreldes 0,6 protsenti, mida mõjutas enim alkohoolsete jookide ja tubaka 8,1 protsendiline kallinemine.

Kaubad olid tänavu oktoobris aastataguse ajaga võrreldes 1 protsenti kallimad ja teenused 0,1 protsenti odavamad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta oktoobriga võrreldes tõusnud 3,8 protsenti ja mittereguleeritavad hinnad langenud 0,2 protsenti, teatas statistikaamet.