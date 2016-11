Hotellid palusid riigikogult taas käibemaksutõusu edasilükkamist

Kuigi mõned valitsuse liikmed armastavad võimendada rõõmusõnumeid turismitööstuse tippajast, siis tegelikkuses puudutab positiivne statistika suures osas Tallinna kesklinna majutusasutusi, samal ajal kui probleemid väljaspool pealinna vaid süvenevad, teatasid Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Turismifirmade Liit ja Eesti Spaaliit ühispöördumises riigikogu poole.

Liidud toovad välja, et enamik suuremaid maakondi on viimastel aastatel kaotanud välisturiste vaatamata sellele, et koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) meeskonnaga tehakse piirkondade atraktiivsemaks muutmisel tõsist tööd.

«Välisturistide ja neid teenindavate ettevõtjate pidev täiendav maksustamine kahjustab otseselt Eesti majanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet,» märgivad nad.

Lisaks kritiseerivad liidud siseriiklikku transpordikorraldust, mis on olnud läbimõtlemata ja turismistööstust seeläbi niigi nõrgestanud, «rääkimata sellest, et vigaste otsuste hinnad on mitmeid kordi suuremad kui majutusasutuste käibemaksu tõstmisest soovitav tulu.»

Liidud märgivad, et majutusasutuste käibemaksu tõstmise majandusliku kahju suurus selgub alles 2018. aastal, kuna Eesti Euroopa Liidu eesistumine 2017. aastal loob ühekordsed eeldused turismi kasvuks sel perioodil.

«Vaatamata majutus- ja toitlusasutuste järjest paranevale maksudistsipliinile ning heale koostööle maksu- ja tolliametiga seisab sektorist saadav maksulaekumine käesoleval aastal sisuliselt paigal. Täiendavat maksutõusu ei ole majutusasutustel võimalik kliendile edasi veeretada ning need kulutused võetakse sisse kohustuste poolel, mille kandmine ei ole kõigil ettevõtetel kahjuks võimalik,» ütlevad liidud pöördumises.

Peale selle tahetakse liidu sõnul turismisektoris tegutsevaid ettevõtteid kaks korda pügada, kuna valitsuse poolt lubatud 6 miljoni euro suurune toetusmeede pole veel ettevõtjateni jõudnud. Liidu sõnul lubas valitsus toetada energiasäästlikkuse projekte, kuid nende andmetel pole 6 miljoni eurose toetusega tuleva aasta riigieelarves arvestatud.

Sven Sester ütles viimati juunis BNS-ile, et hoolimata hotellide vastuseisust ei plaani valitsus majutusasutuste käibemaksu soodusmäära tõstmist edasi lükata, kuivõrd Eesti majutusasutustes ööbivate inimeste arv on kõigi aegade kõrgeim.

Valitsuse plaani kohaselt tõuseb järgmise aasta 1. jaanuarist majutusasutuste käibemaksumäär 9 protsendilt 14 protsendini.