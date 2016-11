Otse: erikomisjon peab avaliku istungi riigi kinnisvarareformist

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) asutamisega 2001. aastal algatas Eesti valitsus põhimõttelise muudatuse riigi hoonestatud kinnisvara korralduses. Riigikontrolli hinnangul pole aga 2001. aastal alanud riigi kinnisvarareformi eesmärke saavutatud.

Riigikontrolli aruandest selgub ka see, et rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt riigi kinnisvarakulud järgmise viie aastaga peaaegu kahekordistuvad ning valitsus peaks leidma viise ja võtma selge eesmärgi kinnisvarakulude kasvu ohjamiseks.

«Peame väga murettekitavaks prognoositavat kinnisvarakulude kahekordistumist. Ometi oli 2001. aastal alustatud kinnisvarareformi eesmärgiks jätta riigiasutuste kasutusse vaid vajalikud hooned, teha need korda riigi võlakoormust suurendamata ning hallata kinnisvara tõhusamalt,» sõnas riigieelarve erikomisjoni aseesimees Andres Metsoja. «Esmaspäevasel arutelul saame selguse sellest, kas riigiasutuste hoolduskulude üleüldine 2,6-kordne kasv peale nende üleandmist RKASile on õigustatud,» lisas ta.

Tema sõnul on arusaadav, et politseile ja päästjatele on vaja kaasaegset eriotstarbelist kinnisvara, mis tekitab kulude kasvu. «Kahtlemata peab riik tagama oma töötajatele kaasaegsed töötingimused, kuid kindlasti ei ole normaalne muldpõrandaga päästedepoo hoone nagu hiljuti oli Häädemeestel või vaevalt, et Pärnu politsei nõukogudeaegne monstrumhoone motiveerib inimesi sinna tööle asuma,» lausus Metsoja.

Aseesimehe sõnul nõustub erikomisjon riigikontrolli soovitusega muuta riigieelarve koostamise viisi selliselt, et see motiveeriks riigiasutusi põhjalikult süvenema RKASi üüri- ja korrashoiuteenuse hindadesse ning alternatiivsetesse turupakkumistesse. «Motiveerimaks kokkuhoidu, teeme ettepaneku jätta osa riigiasutuse kinnisvarakuludelt kokkuhoitud raha riigiasutuse eelarvesse,» ütles Metsoja.

Arutelule on kutsutud riigihalduse minister Arto Aas, justiitsminister Urmas Reinsalu, Riigi Kinnisvara ASi nõukogu esimees Tarmo Porgand, Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees Urmas Somelar, ning rahandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja riigikontrolli esindajad.